Menurut kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera – Donald Trump, Presiden AS yang selama proses negosiasi dengan Iran secara konsisten melakukan sabotase dan berbagai agresi terhadap negara ini, secara tegas menyatakan bahwa ia tidak lagi ingin berinteraksi dengan Iran.

Presiden AS dengan mengulangi retorika keji dan menjijikkannya terhadap pejabat Iran, yang bertentangan dengan wacana internasional, telah menjadi hal biasa dalam kosakata politiknya, mengklaim bahwa nota kesepahaman antara AS dan Iran telah berakhir.

Ia yang selama negosiasi dengan Iran berulang kali melakukan agresi terhadap negara ini dan memulai dua perang terakhir – perang 12 hari dan 40 hari – menjelang klaimnya bahwa negosiasi membuahkan hasil, dengan menyatakan bahwa ia tidak ingin berinteraksi dengan orang Iran, juga mengklaim bahwa jika orang Iran memiliki senjata nuklir, mereka akan menggunakannya.

Trump juga merujuk pada sikap negara-negara anggota NATO dan mengatakan bahwa aliansi ini mendapatkan segalanya secara gratis.