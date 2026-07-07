Pemimpin syahid Iran adalah inspirator strategi perlawanan / Amerika tidak akan pernah bisa mematahkan bangsa Iran

Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Internasional Ahlul Bait (ABNA), Oleg Roy, penulis terkenal Rusia yang sebelumnya telah menulis lebih dari 140 buku termasuk buku tentang Jenderal Syahid Qasem Soleimani, memuji kepribadian dan pemikiran Yang Mulia Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin syahid Republik Islam Iran.

Ia menambahkan: Saat ini saya sedang mempertimbangkan untuk mengumpulkan kembali semua dokumen yang saya miliki saat mengerjakan buku tentang Jenderal Soleimani dan menulis kelanjutannya tentang Ayatullah Khamenei – pemimpin yang sama yang menjadi fondasi dan inspirasi kehidupan Qasem Soleimani, yang berpikir beberapa langkah lebih maju dan merupakan seorang ahli strategi besar.

Aktivis sosial dan pencipta serial animasi populer Rusia ini, dengan merujuk pada kolaborasinya dalam proyek animasi di Iran, mengatakan: Saya melihat bahwa pemuda Iran tidak menyerah; dalam karya-karya mereka, mereka tidak melukiskan perang, tetapi mereka melukiskan perdamaian, matahari, dan karakter-karakter yang tersenyum, dan hal ini sangat berharga. Pemimpin syahid Iran mengarahkan negara tepat ke arah ini. Benar bahwa beliau tidak lagi bersama kita, tetapi jalannya tetap ada dan akan terus berlanjut.

Roy mencatat: Amerika, atau negara lain mana pun, tidak akan pernah mampu mematahkan bangsa besar Iran. Iran dengan sejarah seribu tahunnya akan selalu menjadi bagi Amerika, perwujudan perlawanan dan keteguhan; Iran tidak akan pernah berlutut.

Penulis yang memiliki lebih dari 90 novel untuk dewasa dan lebih dari 250 buku anak dan remaja di Rusia ini, mengingatkan: Hari ini, pemerintah Amerika yang benar-benar pembohong di bawah kepemimpinan Donald Trump menciptakan berbagai cerita tentang Iran; mereka terbiasa berbohong dan melakukan segala cara untuk menyajikan kebohongan ini sebagai dalih untuk agresi dan pembenaran tujuan mereka.

Ia melanjutkan dengan merujuk pada kebohongan terus-menerus Trump, mengatakan: Hari ini, Presiden Amerika Donald Trump terus-menerus mengubah ucapannya dan berbohong di depan kamera, sehingga manusia merasa malu dengan situasi ini. Saya sebagai seorang penulis, ketika mendengar pidatonya, saya menghentikan pemutarannya, karena saya malu dengan volume kebohongan ini.

Penulis Rusia ini, dengan menekankan bahwa perhitungan Amerika dan rezim Israel tentang Iran adalah keliru, mencatat: Orang Iran bukanlah bangsa yang tunduk pada tuntutan para penjajah.