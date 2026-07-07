Ammar al-Hakim: Pemakaman pemimpin syahid di Irak menunjukkan solidaritas dua bangsa

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Ahlul Bait (ABNA), Sayyid Ammar al-Hakim, pemimpin gerakan «Al-Hikma» Irak, dalam wawancara dengan jaringan «Al-Mayadeen», seraya menekankan pentingnya monopoli senjata di tangan negara, menyatakan bahwa proses ini sama sekali tidak berarti melemahkan atau membubarkan «Al-Hashd al-Shaabi», dan pada saat yang sama menekankan kedalaman hubungan Irak dengan Republik Islam Iran dan penghormatan Teheran terhadap kedaulatan Irak.

Al-Hakim mengatakan: Penyerahan senjata kepada negara diatur dalam Konstitusi Irak, dan otoritas agama tertinggi juga telah menekankan hal ini; masalah ini juga tercantum dalam program-program pemerintah Irak.

Pemimpin gerakan «Al-Hikma» Irak menekankan: struktur «Al-Hashd al-Shaabi» harus dibangun kembali dan ditata ulang agar menjadi kekuatan militer yang lebih kompak, lebih teratur, dan lebih kuat.

Ia melanjutkan: Setelah melewati tahap perang melawan ISIS, sudah sepantasnya «Al-Hashd al-Shaabi» menjadi lembaga militer yang tidak memiliki ketergantungan apa pun pada arus dan partai politik.

Al-Hakim menekankan: «Al-Hashd al-Shaabi» adalah salah satu pilar fundamental sistem pertahanan Irak; tentara memiliki misinya, polisi federal memiliki tugas tertentu, dan «Al-Hashd al-Shaabi» juga menjalankan misi khususnya sendiri.

Ia menambahkan: Monopoli senjata di tangan negara harus disertai dengan dukungan yang lebih besar terhadap lembaga «Al-Hashd al-Shaabi», pelembagaan yang benar, dan peninjauan kembali struktur organisasinya.

Pemimpin gerakan «Al-Hikma» Irak mencatat: Tidak ada pembicaraan tentang menyingkirkan, menggabungkan, atau membubarkan «Al-Hashd al-Shaabi».

Al-Hakim juga mengatakan: Berdasarkan apa yang saya dengar dari orang-orang yang bertemu dengan utusan khusus Amerika, serta dari kontak dengan Perdana Menteri Irak, utusan ini tidak ikut campur dalam urusan Irak. Sampai saat ini saya belum diberitahu bahwa Amerika Serikat atau negara lain mana pun telah meminta Irak untuk memutuskan hubungannya dengan Republik Islam Iran.

Pemimpin gerakan «Al-Hikma» Irak, melanjutkan dengan merujuk pada hubungan Baghdad dan Teheran, mengatakan: Hubungan Irak dan Iran adalah hubungan yang bersejarah, mendalam, dan multidimensi, dan semua orang menginginkan Irak menjadi negara yang merdeka, berdaulat penuh, dan memiliki pengambilan keputusan yang independen.

Al-Hakim melanjutkan: Saya tidak pernah mendengar dari Republik Islam Iran dan para pemimpinnya bahwa mereka menginginkan Irak tunduk kepada mereka atau campur tangan dalam urusan internal Irak. Apa yang saya dengar dari Iran dan para pemimpinnya adalah mereka menginginkan Irak yang merdeka, berdaulat, dan memiliki pengambilan keputusan yang independen.

Ia juga, dengan merujuk pada kesyahidan pemimpin Revolusi Islam Iran, menyatakan: Rakyat Irak telah menyatakan simpati yang luas atas kesyahidan Sayyid Ali Khamenei, kedzaliman yang menimpanya, dan tindakan teroris serta kejutan yang menyebabkan kesyahidannya.

Pemimpin gerakan «Al-Hikma» Irak melanjutkan: Rakyat Irak dalam upacara pemakaman ini menyatakan solidaritas mereka dengan bangsa Iran, kedzaliman yang menimpa mereka, dan Imam yang syahid.

Al-Hakim mengimbau rakyat Irak untuk bergabung dalam prosesi pemakaman jenazah Ayatullah Khamenei dan dengan kehadiran massal mereka, menunjukkan pesan solidaritas antara kedua bangsa.