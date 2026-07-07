Rincian perencanaan Irak untuk pemakaman pemimpin syahid: dari liputan media luas hingga persiapan keamanan dan medis

Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Internasional Ahlul Bait (ABNA), Letnan Jenderal Dr. «Saad Maan», juru bicara Komite Tinggi Penyelenggaraan Pemakaman jenazah pemimpin syahid umat di Irak, menyatakan: Sebuah komite tinggi dan beberapa komite bawahan telah dibentuk untuk mengawasi persiapan terkait pemakaman syahid, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (semoga jiwanya disucikan). Semua persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara ini telah selesai.

Ia melanjutkan: Semua lembaga dan unit keamanan Irak berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana keamanan khusus untuk mengamankan pemakaman pemimpin syahid, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (semoga jiwanya disucikan). Panjang rute prosesi di Najaf al-Ashraf adalah 6 kilometer. Rute upacara di Karbala al-Moalla juga akan sepanjang 5,8 kilometer. 751 pos pelayanan (mokab) akan berpartisipasi dalam pemakaman pemimpin syahid, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (semoga jiwanya disucikan) di Najaf al-Ashraf dan Karbala al-Moalla, dan jumlah ini kemungkinan akan bertambah.

Juru bicara Komite Tinggi Penyelenggaraan Pemakaman jenazah pemimpin syahid umat di Irak menambahkan: Lebih dari 3.000 wartawan Irak, Arab, dan asing akan meliput pemakaman syahid, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (semoga jiwanya disucikan) di Irak. 2.500 kamera dan 23 pusat siaran langsung akan menangani liputan media upacara ini.

Terkait persiapan medis dan lalu lintas untuk pemakaman jenazah pemimpin syahid umat di Irak, ia mencatat: 150 unit ambulans telah dialokasikan untuk pelaksanaan rencana kesehatan dan medis khusus pemakaman di Najaf al-Ashraf dan Karbala al-Moalla. Sebuah rencana lalu lintas khusus juga telah disusun untuk provinsi Najaf al-Ashraf, Karbala al-Moalla, dan provinsi-provinsi sekitarnya guna memastikan kelancaran arus kendaraan selama upacara berlangsung.