Pelatih Timnas Sepakbola Mesir: Siapa pun yang tidak memahami penderitaan Palestina bukanlah manusia!

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Ahlul Bait (ABNA) mengutip kantor berita Palestina «Shihab», Hossam Hassan, pelatih tim nasional sepakbola Mesir, dalam konferensi pers sebelum pertandingan timnya melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dengan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Palestina, mengatakan: Siapa pun yang tidak merasakan penderitaan rakyat Palestina bukanlah manusia.

Dengan merujuk pada kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, ia menambahkan: Rakyat Palestina tinggal di ruang terbuka dan tenda-tenda, dan menghadapi kondisi yang paling berat.

Pelatih tim nasional Mesir melanjutkan: Sungguh memalukan bagi kita semua bahwa rakyat ini ditinggalkan sendirian dalam kondisi seperti itu.

Ia menambahkan: Gugurnya ribuan anak-anak dan perempuan sangat menyakitkan, di wilayah ini ada kekurangan makanan, penyakit, dan masalah yang disebabkan oleh kondisi cuaca, dan penderitaan kemanusiaan ini tidak ada habisnya.

Hassan, dengan mengkritik «standar ganda» di Barat, menyatakan: Di Amerika, ketika seekor hewan mati, kampanye perlindungan hak-hak hewan dibentuk, dan slogan pembelaan hak-hak hewan dikumandangkan, tetapi orang-orang Palestina dibunuh dan tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi.

Ia meminta komunitas internasional untuk membiarkan rakyat Palestina hidup dalam damai dan menekankan: Tolong biarkan rakyat Palestina hidup dengan damai dan tenteram; mengibarkan bendera Palestina adalah pesan dukungan untuk bangsa ini dan penegakan hak-hak mereka.

Pelatih tim nasional Mesir juga meminta para pengambil keputusan dunia untuk menempatkan diri mereka pada posisi rakyat Palestina dan mengatakan: Saya berharap setiap orang yang mengambil keputusan, hanya satu hari saja membayangkan dirinya berada di posisi rakyat ini untuk memahami besarnya penderitaan dan kesulitan mereka.

Di akhir, ia menggunakan Piala Dunia sebagai ajang olahraga terbesar di dunia dan mengatakan: Pesan saya pertama-tama berasal dari kemanusiaan. Melalui sepakbola dan Piala Dunia, saya berharap pesan ini sampai ke seluruh dunia, biarkan rakyat Palestina hidup; kita hanya mencari satu slogan sederhana yaitu "Manusia, hidup."