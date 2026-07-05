Pendeta Gereja Ortodoks Rusia: Syahidnya Imam Khamenei Membuat Iran Lebih Kuat

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlulbait (ABNA), Grigory Matrosov, pendeta Gereja Ortodoks Rusia dan perwakilan departemen hubungan luar negeri gereja tersebut, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa syahidnya Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin syahid Revolusi Islam, tidak hanya tidak melemahkan Iran, tetapi justru menjadikan negara ini lebih kuat dari sebelumnya.

Ia, yang merupakan salah satu tamu yang hadir dalam upacara pemakaman jenazah suci pemimpin syahid, dalam menjawab pertanyaan tentang kepribadian Ayatullah Khamenei berkata: Jika saya ingin memperkenalkan beliau kepada rakyat negara saya, saya akan mengatakan bahwa beliau menghabiskan seluruh hidupnya di jalan Allah dan dalam melayani rakyat Iran, dan sampai akhir jalan ini, beliau pun mengorbankan nyawanya sendiri.

Matrosov menambahkan: Amerika Serikat dan rezim Zionis mengira bahwa dengan membunuh pemimpin Revolusi Islam, mereka akan membuka jalan untuk menguasai Iran, tetapi perhitungan ini benar-benar keliru.

Ia menegaskan: Bertentangan dengan dugaan Washington dan Tel Aviv, syahidnya Ayatullah Khamenei justru memperkuat Iran, dan negara ini setelah peristiwa ini akan melanjutkan jalannya dengan lebih kuat dari sebelumnya.