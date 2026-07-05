Syekh Hammam Hamudi: Syahid Ayatullah Khamenei Berdiri di Sisi Irak di Hari-Hari Tersulit

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlulbait (ABNA), Syekh Hammam Hamudi, Ketua Majelis Tertinggi Islam Irak, menegaskan bahwa bangsa Irak tidak akan pernah melupakan mereka yang telah berdiri di sisi negeri ini. Ia juga menyebut syahid Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman dan tirani di era saat ini.

Hamudi dalam "forum dialog" menyatakan: Rakyat Irak tidak akan pernah meninggalkan mereka yang telah berdiri di sisi mereka, dan dunia akan melihat keberanian serta kesetiaan mereka dalam upacara pemakaman syahid Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei.

Ia menambahkan: Imam syahid, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, adalah simbol zaman ini dalam memerangi kezaliman dan kediktatoran berdasarkan ajaran Imam Husain (as) dan di jalan kebebasan, martabat, dan keadilan.

Ketua Majelis Tertinggi Islam Irak melanjutkan: Syahid Ayatullah al-Uzma Khamenei mengumpulkan dalam dirinya sifat zuhud, keberanian, kesabaran, ilmu pengetahuan, dan pemahaman politik yang tepat tentang cara berpikir musuh, dan atas dasar itulah ia membangun negara yang kuat dengan mengandalkan kapasitasnya sendiri, serta bangsa yang besar dan perkasa.

Ia menandaskan: Berkat darah syahid Ayatullah al-Uzma Khamenei, Revolusi Islam Iran mengalami pembaruan hidup dengan semangat yang lebih kuat, dan kehadiran luas rakyat menunjukkan pesan jelas tentang keteguhan dan tantangan terhadap musuh.

Hamudi juga mengatakan: Syahid Ayatullah al-Uzma Khamenei selalu mencintai Irak dan rakyat Irak, mendukung Revolusi Islam di Irak, dan menunjukkan pengorbanan untuk Irak. Dalam pertempuran melawan Daesh, ia membuka gudang-gudang senjata Iran untuk mendukung pasukan Al-Hashd asy-Sya'bi.

Di akhir, ia menegaskan: Kami tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berdiri di sisi kami. Keberanian, kegagahan, dan semangat syukur bangsa Irak akan tampak secara istimewa dan megah dalam penyambutan dan pemakaman Imam syahid Ayatullah al-Uzma Khamenei. Syahid Ayatullah al-Uzma Khamenei selalu dekat dengan hawzah ilmiah Qom dan Najaf, dan memiliki perhatian khusus untuk menjaga konvergensi dan kohesi antara kedua pusat ini.