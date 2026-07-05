Kehadiran delegasi dari Spanyol dan Amerika Latin dalam acara perpisahan dengan pemimpin syahid Revolusi Islam

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlulbait (ABNA), media-media Spanyol memberitakan kehadiran tokoh-tokoh serta delegasi resmi, budaya, dan media dari Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin dalam acara perpisahan dengan jenazah Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin syahid Revolusi Islam, di Musala Imam Khomeini Tehran.

Dikutip dari media Spanyol, Valdrack Ludwing Jantske Whittaker, Menteri Luar Negeri Nikaragua, memimpin delegasi resmi dalam acara ini dan, sembari memberikan penghormatan kepada jenazah pemimpin syahid, menyampaikan pesan duka cita dari Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo kepada keluarga beliau serta para pejabat Republik Islam Iran.

Menteri Luar Negeri Nikaragua juga dalam perjalanannya ke Tehran bertemu dengan Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dan menekankan solidaritas pemerintah dan rakyat Nikaragua dengan Republik Islam Iran serta menyampaikan belasungkawa atas syahidnya Ayatullah Khamenei dan para syuhada Iran lainnya.

Dalam acara ini juga hadir perwakilan khusus Republik Kuba beserta delegasi resmi, dan dengan memberikan penghormatan kepada jenazah pemimpin syahid, ia menyatakan duka negaranya terhadap rakyat Iran.

Selain delegasi resmi, sejumlah aktivis budaya dan media dari negara Spanyol, Brasil, Argentina, Kolombia, Ekuador, Bolivia, dan Nikaragua juga hadir dalam acara perpisahan dan, dengan menyatakan belasungkawa kepada rakyat Iran, mengenang pemimpin syahid Revolusi Islam.

Di sela-sela acara ini, sejumlah anggota delegasi budaya dan media memegang edisi Spanyol dari buku «Darah Hati yang Menjadi Manikam» — kenangan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dari tahun-tahun perjuangan, penjara, dan pengasingan.