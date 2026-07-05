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Perlawanan dan balas dendam adalah teriakan rakyat Iran

5 Juli 2026 - 17:32
News ID: 1836038
Source: ABNA
Perlawanan dan balas dendam adalah teriakan rakyat Iran

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional dalam pesannya menulis: Dalam beberapa hari ini, arahkan pandangan kalian ke Iran. Rakyat dalam perpisahan dan pemakaman pemimpin mereka meneriakkan dua slogan: perlawanan terhadap musuh-musuh dan balas dendam atas darah pemimpin syahid Iran.

Menurut laporan kantor berita Ahlulbait (ABNA) – Mohammad Baqer Zolqadr, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional, dalam pesannya menjelang upacara pemakaman pemimpin syahid Revolusi, telah menulis: Dalam beberapa hari ini, arahkan pandangan kalian ke Iran. Inilah Iran yang kalian kira dapat kalian tumbangkan dalam beberapa hari!

Di akhir pesan ini ia menulis: Lautan manusia yang bergelora ini, kini dalam perpisahan dan pemakaman pemimpin mereka, meneriakkan dua slogan: perlawanan terhadap musuh-musuh dan balas dendam atas darah pemimpin syahid Iran.

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