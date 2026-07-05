Perlawanan dan balas dendam adalah teriakan rakyat Iran

Menurut laporan kantor berita Ahlulbait (ABNA) – Mohammad Baqer Zolqadr, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional, dalam pesannya menjelang upacara pemakaman pemimpin syahid Revolusi, telah menulis: Dalam beberapa hari ini, arahkan pandangan kalian ke Iran. Inilah Iran yang kalian kira dapat kalian tumbangkan dalam beberapa hari!

Di akhir pesan ini ia menulis: Lautan manusia yang bergelora ini, kini dalam perpisahan dan pemakaman pemimpin mereka, meneriakkan dua slogan: perlawanan terhadap musuh-musuh dan balas dendam atas darah pemimpin syahid Iran.