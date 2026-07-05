Menteri Luar Negeri Kongo: Imam Khamenei Adalah Inspirasi bagi Bangsa-Bangsa Tertindas di Dunia

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlulbait (ABNA), Constant-Serge Bonda, Menteri Luar Negeri Republik Kongo (Kongo-Brazzaville), menggambarkan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin syahid Revolusi Islam, sebagai inspirasi bagi bangsa-bangsa tertindas di dunia.

Dengan merujuk pada posisi internasional pemimpin syahid, ia menyatakan: Imam Khamenei adalah sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa tertindas di seluruh dunia, dan pemikiran serta perjalanan hidup beliau mendapat gaung luas di luar batas-batas Iran di kalangan bangsa-bangsa yang mencintai kebebasan.

Menteri Luar Negeri Kongo juga menegaskan bahwa pemimpin syahid Revolusi Islam, di kancah internasional, adalah perwujudan nyata dari keteguhan, kegigihan, dan perlawanan, dan dengan sikap-sikapnya, ia menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang melawan dominasi dan kezaliman.