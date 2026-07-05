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Ayatullah Makarem Shirazi: Para Pembunuh Pemimpin Syahid Tidak Akan Luput dari Azab Ilahi

5 Juli 2026 - 17:29
News ID: 1836032
Source: ABNA
Ayatullah Makarem Shirazi: Para Pembunuh Pemimpin Syahid Tidak Akan Luput dari Azab Ilahi

Para pembunuh dan pelaku kejahatan besar ini, yang tangannya telah berlumuran darah syahid yang mulia, para komandan, para pejabat, rakyat tak berdaya, dan anak-anak yang tertindas, tidak akan luput dari azab Ilahi dan hukuman yang adil, dan darah-darah suci ini tidak akan pernah dilupakan.

Menurut laporan kantor berita Ahlulbait (ABNA) — Ayatullah al-Uzma Makarem Shirazi, salah satu marja' taklid, dalam pesannya pada kesempatan pemakaman pemimpin syahid revolusi, menegaskan: Para pembunuh dan pelaku kejahatan besar ini, yang tangannya telah berlumuran darah syahid yang mulia, para komandan, para pejabat, rakyat tak berdaya, dan anak-anak yang tertindas, tidak akan luput dari azab Ilahi dan hukuman yang adil, dan darah-darah suci ini tidak akan pernah dilupakan.

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