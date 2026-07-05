Ayatullah Makarem Shirazi: Para Pembunuh Pemimpin Syahid Tidak Akan Luput dari Azab Ilahi

Menurut laporan kantor berita Ahlulbait (ABNA) — Ayatullah al-Uzma Makarem Shirazi, salah satu marja' taklid, dalam pesannya pada kesempatan pemakaman pemimpin syahid revolusi, menegaskan: Para pembunuh dan pelaku kejahatan besar ini, yang tangannya telah berlumuran darah syahid yang mulia, para komandan, para pejabat, rakyat tak berdaya, dan anak-anak yang tertindas, tidak akan luput dari azab Ilahi dan hukuman yang adil, dan darah-darah suci ini tidak akan pernah dilupakan.