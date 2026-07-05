Kisah Revolusioner Bahrain dari Upacara Perpisahan dengan Pemimpin Syahid Revolusi

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlulbait (ABNA) — sebelum dimulainya upacara perpisahan rakyat dengan jenazah suci pemimpin syahid Revolusi Islam, kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh politik dari berbagai negara hadir di musala dengan upacara khusus untuk perpisahan resmi dengan jenazah pemimpin syahid revolusi.

Dr. Rashid al-Rashid, peneliti dan aktivis Bahrain, menulis catatan tentang kehadirannya dalam upacara perpisahan dan pemakaman pemimpin syahid revolusi, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (semoga keridhaan Allah tercurah atasnya):

Kami menghadiri upacara perpisahan dan pemakaman bersejarah pemimpin besar, Imam syahid, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei (semoga keridhaan Allah tercurah atasnya) yang diselenggarakan di Tehran. Perpisahan ini merupakan pemandangan yang megah dan menunjukkan dimensi kebesaran serta kedudukan pria ini yang menghabiskan hidupnya untuk melayani Islam dan persoalan-persoalan umat.

Di tengah duka yang layak atas kehilangan sosok luar biasa ini, kami dalam upacara ini berdiri dengan khusyuk di hadapan jenazah sucinya untuk berpamitan dengan seorang pemimpin yang di hadapan pengorbanan dan kedudukannya, kata-kata duka pun tidak sebanding dengan kebesarannya.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kami kebahagiaan untuk mengenal Imam syahid dan pemimpin, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Husaini Khamenei, dan mengenal pemikiran serta jihad agungnya. Jika umat ini mampu mengorbankan darahnya untuk beliau, pasti ia akan melakukannya; tetapi takdir menetapkan bahwa beliau sendiri dengan darah sucinya berkorban untuk umat, sehingga dengan demikian, perjalanan hidupnya yang sempurna, yang penuh dengan jihad, pengorbanan, dan kedermawanan, diakhiri dengan apa yang beliau dambakan dan yang layak baginya — syahid dan bertemu dengan Allah.

Ketika kami berdiri di hadapan jenazah sucinya, kami berkata kepada jiwanya yang suci: Wahai junjungan kami, pergilah dengan damai dan tidurlah dengan mata penuh cahaya (dalam ketenangan); karena engkau telah meninggalkan pasukan orang-orang merdeka dan mulia yang hari ini melangkah di jalanmu, yang setia kepada risalah agungmu, dan yang memikul panji kehormatan dan martabat setelahmu.

Singa-singa mudamu tidak takut lagi kepada para zalim, apalagi para lelaki teguhmu yang berdiri di garis depan melawan kekuatan kezaliman dan kesombongan. Apa yang kami saksikan kemarin — dari kerumunan massa hingga solidaritas rakyat dan pemerintah yang tak tertandingi — adalah bukti terbaik bahwa jalan perlawanan dan kepemimpinan (wilayah) akan terus berlanjut.

Kami melihat bagaimana upacara ini, yang digambarkan sebagai upacara terbesar dalam sejarah negara ini, mengumpulkan delegasi resmi dan rakyat dari seluruh dunia; ini menunjukkan bahwa pesan abadi yang dipegang teguh oleh pemimpin syahid sepanjang hidupnya akan terus berlanjut hingga Allah mewarisi seluruh bumi dan semua yang ada di dalamnya.

Dengan menghadiri upacara duka ini, kami tidak mengatakan kepada pemimpin besar "selamat tinggal"; tetapi kami menegaskan bahwa kami teguh dan setia pada janji risalah ini, dan pertemuan kami dengan beliau dan dengan semua orang merdeka adalah dalam kesabaran dan keteguhan pada prinsip-prinsip; di mana baiat dan ikrar kami untuk melanjutkan jalan risalahnya hingga mencapai kemenangan, diperbarui.