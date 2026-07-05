The Telegraph: Pemakaman Pemimpin Syahid Iran Akan Menjadi Salah Satu Acara Terbesar dalam Sejarah Kontemporer

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlulbait (ABNA), surat kabar Inggris The Telegraph dalam laporannya tentang upacara perpisahan dengan Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin syahid Revolusi Islam, menulis bahwa ribuan orang sebelum dimulainya secara resmi upacara telah hadir di jalan-jalan menuju lokasi pemakaman dan menuntut balas dendam terhadap musuh-musuh Iran.

Surat kabar ini, dengan mengutip perkiraan pejabat Iran, melaporkan bahwa jumlah peserta dalam upacara di Tehran bisa mencapai 20 juta orang, dan dengan memperhitungkan upacara yang digelar di Tehran, Qom, Mashhad, dan kota-kota ziarah di Irak, jumlah total yang hadir dapat meningkat menjadi sekitar 35 juta orang; menurut The Telegraph, statistik ini menempatkan upacara ini di antara prosesi pemakaman terbesar dalam sejarah kontemporer.

The Telegraph juga menggambarkan kehadiran luas masyarakat sebagai tanda popularitas dan dukungan sosial terhadap Ayatullah Khamenei, dan menulis bahwa bertentangan dengan beberapa perkiraan di Barat tentang kemungkinan terjadinya kerusuhan atau melemahnya kohesi internal Iran, kerumunan besar masyarakat turun ke jalan untuk mengantar pemimpin syahid.

Surat kabar ini selanjutnya, dengan merujuk pada kehadiran delegasi dari sekitar 100 negara dalam upacara ini, menilai partisipasi ini sebagai indikasi dimensi internasional dari upacara pemakaman dan posisi politik Republik Islam Iran di tingkat regional dan global.