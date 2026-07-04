Perpisahan Agung dengan Pemimpin Syahid Revolusi di Teheran dari Pandangan Associated Press

Menurut laporan kantor berita Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – kehadiran luas pelayat di sisi jenazah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin syahid Revolusi Islam Iran, sejak Sabtu pagi tanggal 13 Tir di Lapangan Imam Khomeini (ra.) untuk berpamitan dengannya tercermin dalam kantor berita Amerika Associated Press.

Media ini dalam laporannya dengan memublikasikan gambar-gambar dari kerumunan besar pelayat menulis: Iran pada hari Sabtu memulai upacara beberapa hari pemakaman jenazah Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin mendiangnya.

Peti jenazah pemimpin mendiang Iran diletakkan di dalam wadah kaca di Lapangan Besar Teheran. Para pelayat saat melihat pemandangan ini menangis, dan sebagian meneriakkan slogan: "Kata kami satu! Balas dendam! Balas dendam!"

Beberapa juga membawa plakat dan bendera, sementara baliho bergambar Ayatullah Khamenei dipasang di seluruh kota. Kerumunan pria secara serempak memukul-mukul dada mereka, yang merupakan ritual umum dalam upacara duka kaum Syiah.