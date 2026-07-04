Kehadiran Jutaan Warga Teheran dalam Upacara Perpisahan dengan Pemimpin Syahid

Menurut laporan kantor berita Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – upacara perpisahan dengan mujahid syahid, Yang Mulia Ayatullah Sayyid Ali Khamenei (rahmatullah 'alaih) dan keluarganya dimulai pagi ini, Sabtu, 13 Tir 1405 (kalender Iran), dengan kehadiran masyarakat yang berduka di musala Teheran.

Menurut pengumuman panitia besar peringatan naiknya darah Imam-mujahid syahid, Yang Mulia Ayatullah al-Udzma Khamenei (semoga ruhnya yang suci disucikan), upacara perpisahan, pemakaman, pelaksanaan salat jenazah, dan penguburan dijadwalkan pada hari Sabtu 13 dan Minggu 14 Tir 1405, bertepatan dengan tanggal 19 dan 20 bulan Muharram, untuk perpisahan dengan jenazah-jenazah di musala Imam Khomeini Teheran; kemudian Senin 15 Tir 1405 upacara pemakaman di Teheran; Selasa 16 Tir 1405 upacara pemakaman di kota Qom; dan akhirnya Kamis 18 Tir 1405 bertepatan dengan tanggal 24 bulan Muharram, upacara pemakaman di kota Mashhad dan penguburan di haram Imam Reza (a.s.).

Sementara itu, direncanakan pula upacara perpisahan dan pemakaman untuk pemimpin syahid revolusi pada hari Rabu 17 Tir di kota Najaf dan Karbala.

Kemarin (Jumat 12 Tir) upacara penghormatan resmi para pemimpin, pejabat, dan tokoh agama serta mazhab dari berbagai negara di dunia dilangsungkan di Teheran.