Araghchi Mengapresiasi Sikap Negara-negara Anggota Islam D-8

Menurut laporan kantor berita Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – Suhail Mahmud, Sekretaris Jenderal Organisasi D-8 (delapan negara Islam berkembang), yang telah melakukan perjalanan ke Teheran untuk menghadiri upacara penghormatan kepada pemimpin syahid Revolusi Islam, pada Jumat malam bertemu dengan Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita.

Sekretaris Jenderal Organisasi D-8 dalam pertemuan ini menyampaikan belasungkawa atas syahidnya pemimpin syahid Revolusi Islam dan sejumlah pejabat serta rakyat Iran selama perang agresi Amerika-Zionis, dan menyatakan rasa simpati dan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Iran.

Bapak Suhail Mahmud dengan menyampaikan laporan tentang program-program sekretariat Organisasi D-8 serta pertemuan-pertemuan mendatang organisasi ini, meminta kelanjutan partisipasi aktif Republik Islam Iran dalam kegiatan dan pertemuan-pertemuan mendatang organisasi ini.

Menteri Luar Negeri negara kita mengapresiasi kehadiran Sekretaris Jenderal Organisasi D-8 dalam upacara penghormatan kepada martabat luhur pemimpin syahid revolusi, serta sikap-sikap berharga dari negara-negara anggota Islam organisasi ini dalam mengutuk agresi militer Amerika dan rezim Zionis serta menyatakan dukungan dan solidaritas dengan Iran.

Araghchi dengan merujuk pada peran penting dan efektif organisasi-organisasi regional dalam menghadapi unilateralisme agresif Amerika, menekankan kelanjutan kerja sama dan partisipasi aktif Iran dalam pertemuan-pertemuan mendatang organisasi ini.