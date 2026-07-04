Kementerian Intelijen: Kami Akan Menuntut Balas Darah Pemimpin Syahid dan Para Syuhada yang Teraniaya

Menurut laporan kantor berita Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – Kementerian Intelijen dalam pengumumannya menyatakan: Hati yang terluka dari rakyat Iran yang gagah berani dan para pencinta kebebasan di dunia tidak akan menemukan kesembuhan dan ketenangan kecuali dengan menuntut balas darah dari para pelaku kejahatan teror terhadap pemimpin syahid revolusi.

Dalam pengumuman Kementerian Intelijen disebutkan: Bangsa Iran yang tangguh dan pantang menyerah, lebih dari 4 bulan ini, dalam kelanjutan pertarungan bersejarah dan perjuangan Asyura mereka melawan barisan kekufuran dan kesombongan global, berduka dan berselimut hitam atas kesyahidan teraniaya dari hamba saleh Allah, pemimpin umat Islam dan guru besar kehormatan, kemerdekaan, kemandirian, kepercayaan diri, tidak mau terhina, dan perlawanan terhadap kezaliman.

Pengumuman ini menambahkan: Musuh kejam Amerika-Zionis melakukan kejahatan dan konspirasi teroris terbesar dalam sejarah kontemporer dalam tragedi besar ini, dan melukai serta mendukakan hati yang tak terhitung selamanya. Hati yang terluka dari rakyat Iran yang gagah berani dan para pencinta kebebasan di dunia tidak akan menemukan ketenangan kecuali dengan menuntut balas darah dari para pelaku kejahatan ini; dan sesuai janji ilahi, balas dendam dan hukuman ini akan terwujud: «Sesungguhnya Kami akan membalas para penjahat».

Berdasarkan pengumuman ini, kini, dalam kelanjutan ikatan kokoh dan perjanjian tak terputuskan rakyat dengan Pemimpin Besar Revolusi Islam (semoga naungannya berlanjut) dan mukjizat kebangkitan luar biasa dari bangsa Iran yang mulia dan setia kepada Velayat setelah kesyahidan agung ini, para prajurit tak dikenal dari Imam Zaman (semoga Allah menyegerakan kedatangan mulianya) di medan perjuangan dan jihad Kementerian Intelijen, untuk menghormati dan mengagungkan derajat tinggi serta ruh agung dan suci pemimpin besar syahid (semoga ruhnya yang suci disucikan) dan para syuhada lainnya dari rumah mulia beliau, seraya mengajak rakyat Iran Islam yang mencintai syahid, kokoh, dan terbangun untuk mengantar secara epik imam syahid mereka, sekali lagi dengan baiat epik meneguhkan janji dan ikrar mereka kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam, Yang Mulia Ayatullah Sayyid Mujtaba Huseini Khamenei (semoga naungannya berlanjut), dan rakyat yang selalu hadir di medan, untuk menuntut balas darah pemimpin syahid dan para syuhada teraniaya dalam perang paksa kedua dan ketiga dari para penjahat Amerika-Zionis, tentara bayaran dan pengikut kekufuran global, serta mengusir selamanya kejahatan mereka dari kawasan.