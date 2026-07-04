Media Zionis: Pengusungan Jenazah Pemimpin Iran Secara Jutaan Orang Adalah Pertunjukan Kekuatan Iran

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – surat kabar Zionis Yedioth Ahronoth menulis: Partisipasi jutaan orang dalam upacara pengusungan jenazah pemimpin mendiang Iran adalah pertunjukan kekuatan dan "colekan di mata" Amerika, dan Teheran melalui ini menyatakan bahwa revolusinya tidak memiliki batas.

Di sisi lain, surat kabar ini menulis bahwa kantor Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, membantah berita yang dipublikasikan oleh New York Times mengenai perencanaan Tel Aviv untuk membunuh negosiator senior Iran Araghchi dan Ghalibaf selama negosiasi dengan Amerika.

Upacara perpisahan dengan almarhum pemimpin Iran, Imam Sayyid Ali Huseini Khamenei, pemimpin syahid Revolusi Islam, telah berlangsung sejak beberapa jam lalu dengan kehadiran para pecinta roh yang telah pergi itu di musala Imam Khomeini Teheran. Upacara perpisahan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu di musala Imam Khomeini Teheran, dan pada hari Senin akan dilaksanakan pengusungan jenazah suci pemimpin syahid revolusi dengan kehadiran jutaan rakyat Iran di Teheran.

Jenazah suci pemimpin syahid revolusi pada hari Selasa akan dipindahkan ke Qom untuk pengusungan, dan upacara pengusungan agung akan dilaksanakan pada hari Rabu di kota suci Karbala. Pemakaman jenazah pemimpin syahid Revolusi Islam Iran akhirnya akan dilaksanakan pada hari Kamis di haram suci Imam Reza (a.s.).