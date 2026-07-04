Liputan Kantor Berita Prancis tentang Penantian Sabar untuk Mengantar Almarhum Pemimpin Iran

Menurut laporan kantor berita internasional Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – kantor berita Prancis, bersamaan dengan dimulainya upacara pengantaran almarhum pemimpin Iran, dalam laporannya mengabarkan bahwa kerumunan besar pelayat dengan hadir di musala Teheran, memulai penantian mereka untuk berpartisipasi dalam upacara pemakaman.

Kantor berita ini dengan menunjuk pada fakta bahwa banyak pelayat datang ke lokasi upacara dengan membawa bendera-bendera merah yang dihiasi kata «Syuhada», melaporkan bahwa beberapa ribu warga telah hadir di musala Teheran berjam-jam sebelum dimulainya acara secara resmi.

Menurut laporan ini, sebagian besar dari kerumunan ini menempuh jarak beberapa kilometer dengan berjalan kaki untuk mencapai lokasi upacara dan berpartisipasi dalam peristiwa politik dan budaya ini.