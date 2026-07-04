Pelatih Mesir Mempersembahkan Kemenangan atas Australia untuk Palestina

Menurut laporan kantor berita Ahlul Bait (a.s.) – ABNA – «Hossam Hassan» pelatih tim sepak bola Mesir setelah kemenangan atas Australia melalui adu penalti dan lolosnya timnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, mempersembahkan kemenangan ini selain untuk Mesir, juga untuk rakyat Palestina.

Ia menambahkan: Saya mempersembahkan kemenangan ini untuk pihak lain selain rakyat Mesir. Saya mempersembahkan kemenangan ini untuk rakyat Palestina yang tidak pernah mengecewakan kami dalam dukungan mereka, dan saya katakan kepada mereka: Semoga Tuhan merahmati para syuhada kami yang berasal dari kalian.

Pelatih tim sepak bola Mesir mengatakan: Hati dan jiwa saya bersama rakyat Palestina, dan saya berterima kasih kepada mereka dari lubuk hati, karena mereka sangat gembira untuk kami. Semoga Tuhan memberi mereka kemenangan dan semoga Tuhan merahmati para syuhada mereka.

Hassan melanjutkan: Saya persembahkan kemenangan ini untuk rakyat Mesir dan rakyat Palestina yang baik hati dan dermawan.

Tim nasional sepak bola Mesir setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia 2026, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

Rakyat Palestina di Jalur Gaza sejak dimulainya kompetisi Piala Dunia 2026 telah mendukung tim nasional Mesir dan, meskipun kondisi kemanusiaan yang sulit di Jalur Gaza, mereka menyaksikan pertandingan Mesir melawan Australia dengan penuh semangat dan antusiasme.