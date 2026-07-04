Media Zionis: Jutaan orang menghadiri pemakaman mendiang pemimpin Iran adalah demonstrasi kekuatan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Surat kabar Zionis Yedioth Ahronoth menulis: Partisipasi jutaan orang dalam pemakaman mendiang pemimpin Iran adalah demonstrasi kekuatan Iran dan penghinaan terhadap Amerika, dan Teheran dengan demikian menyatakan bahwa revolusinya tidak mengenal batas.

Di sisi lain, surat kabar tersebut menulis bahwa kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah berita yang diterbitkan oleh New York Times bahwa Tel Aviv berencana untuk membunuh negosiator senior Iran, Araqchi dan Ghalibaf, selama negosiasi dengan Amerika Serikat.

Upacara perpisahan untuk pemimpin Iran yang gugur, Imam Seyyed Ali Hosseini Khamenei, telah berlangsung selama berjam-jam di Makam Imam Khomeini di Teheran, dengan kehadiran banyak pecinta jiwa almarhum. Upacara perpisahan akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu di Makam Imam Khomeini di Teheran, dan pada hari Senin, upacara pemakaman pemimpin revolusi yang gugur akan diadakan di Teheran dengan kehadiran jutaan rakyat Iran.

Jenazah pemimpin revolusi yang gugur akan dipindahkan ke Qom untuk dimakamkan pada hari Selasa, dan upacara pemakaman yang megah akan diadakan di kota suci Karbala pada hari Rabu. Pemakaman pemimpin Revolusi Islam Iran yang gugur akhirnya akan berlangsung pada hari Kamis di makam suci Imam Ridha as.