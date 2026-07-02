Kami tidak netral dalam membela Palestina dan melawan Islamofobia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menekankan kelanjutan kebijakan luar negeri negara yang independen, aktif dan tidak berpihak, mengumumkan bahwa Kuala Lumpur akan mengambil posisi prinsip dalam masalah Palestina, menghadapi Islamofobia dan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan nasional, dan tidak akan tetap netral dalam hal ini.

Dalam pidato pembukaan pertemuan "Meja Bundar Asia-Pasifik" ke-39 di Kuala Lumpur, ia mengatakan: "Kebijakan luar negeri Malaysia akan tetap independen, aktif dan tidak berpihak, namun negara ini tidak akan mundur dari posisi prinsipnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar, termasuk perjuangan Palestina, melawan Islamofobia, dan kepentingan fundamental nasional, termasuk kedaulatan teritorial, bahkan dalam menghadapi kekuatan besar seperti Amerika dan Tiongkok."

Perdana Menteri Malaysia juga menekankan dukungan negaranya terhadap penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan hukum internasional dan mengutuk penggunaan kekuatan atau tekanan, baik dalam bentuk militer maupun ekonomi.

Pada bagian lain pidatonya, Anwar Ebrahim menyambut baik upaya mencapai kesepahaman antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat guna mengakhiri ketegangan di kawasan Asia Barat dan menyerukan pembentukan gencatan senjata komprehensif dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Perdana Menteri Malaysia juga bertemu dengan Waliullah Mohammadi, duta besar Republik Islam Iran di Malaysia, di sela-sela pertemuan ini. Setelah pertemuan ini, Anwar Ebrahim meminta maaf dan menyatakan penyesalannya di halaman Instagram-nya, dengan menyatakan bahwa karena komitmen resmi yang tidak dapat dihindari, ia tidak dapat menghadiri upacara pemakaman dan penghormatan terakhir kepada pemimpin Republik Islam Iran yang syahid.

Dia menambahkan: Mohammed Sabu, Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia, akan menghadiri upacara pemakaman dan upacara terakhir untuk memberi penghormatan kepada pemimpin Republik Islam Iran yang syahid, atas nama pemerintah dan rakyat negara ini.