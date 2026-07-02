Rekomendasi Kepala Staf Pemakaman Pemimpin Syahid tersebut kepada media dan aktivis media sosial

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kepala Markas Upacara Perpisahan dan Pemakaman Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran di Teheran meminta media untuk mencermati secara khusus kerumunan dan suasana perpisahan dan pemakaman, isi upacara, kualitas kehadiran orang-orang yang berbeda, serta perbedaan upacara ini, yang benar-benar unik dari semua program sebelumnya.

Sardar Hassan Hassanzadeh pada rapat panitia ruang virtual upacara pemakaman syahid pemimpin bangsa mengucapkan terima kasih kepada Pusat Ruang Siber Nasional yang menjadi tuan rumah pertemuan ini dan juga berterima kasih kepada panitia ruang virtual yang terus mengadakan pertemuan dan menindaklanjuti persetujuan tersebut. Beliau menyampaikan belasungkawa atas hari kesyahidan Sayyed dan pemimpin syuhada Hazrat Aba Abdullah al-Hussein (AS) dan kesyahidan Asyura Imam Syahid Revolusi.

Komandan Korps Mohammad Rasulullah (SAW) Teheran Besar menyebut upacara pemakaman pemimpin revolusi yang syahid itu merupakan peristiwa epik yang tak tertandingi, memberdayakan, memperkuat kekuatan nasional, dan peristiwa peradaban yang dapat menentukan.

Sardar Hassanzadeh menyampaikan kepada para hadirin pentingnya liputan media khusus terhadap kerumunan dan suasana perpisahan dan pemakaman, isi upacara, kualitas kehadiran berbagai lapisan masyarakat, serta perbedaan upacara yang benar-benar unik ini dengan semua program sebelumnya.

Ia menganggap kehadiran khusus media nasional dan ruang virtual untuk membantu menyelenggarakan upacara pemakaman sebagai langkah penting dan sentral dan mengatakan: musuh telah menciptakan banyak rumor untuk upacara tersebut yang belum dimulai beberapa minggu yang lalu, dan mengingat bahwa ada kemungkinan untuk melanjutkannya dengan berbagai cara setelah upacara, fokus pada narasi dan refleksi akurat dari berita dan peristiwa adalah prioritas utama.

Sardar Hassanzadeh melanjutkan: Karena sebagian besar orang yang menghadiri upacara tersebut tidak memiliki pengalaman serupa dalam upacara semacam itu, ruang virtual dan media negara perlu mengikuti semua langkah yang diperlukan untuk memberikan informasi, dan mendidik masyarakat dengan cara yang khusus.

Kepala staf pemakaman pemimpin revolusi yang syahid di Teheran mengatakan: perkiraan yang telah diumumkan sejauh ini untuk berpartisipasi dalam upacara perpisahan berbeda dari kapasitas yang tersedia, jadi kami bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyaksikan dukungan masyarakat dalam menyelenggarakan upacara megah ini.

Komandan Korps Teheran Besar melanjutkan: Sangat penting untuk menjelaskan secara lengkap kepada para peserta tentang ukuran populasi, panas udara, kepadatan dan masalah-masalah lain yang mempersulit keberadaan ruang fisik, dan meningkatkan ketahanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sardar Hassanzadeh menekankan perlunya mengajarkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi heatstroke dan memberi informasi kepada masyarakat melalui dunia maya.

Dikatakannya, mengingat upacara ini insya Allah akan digelar dengan kemegahan yang berbeda, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah media dan penggiat dunia maya sudah siap sepenuhnya untuk merefleksikan program ini.

Sardar Hassanzadeh menyatakan: Kita harus memperkuat isu kesetiaan terhadap kepemimpinan, persatuan dan kesatuan nasional, otoritas yang merupakan kristalisasi kehadiran masyarakat, dan persiapan nasional di ruang media.

Kepala petugas pemakaman lebih lanjut mengemukakan beberapa poin tentang desain tempat perpisahan dan mengatakan: Tempat penempatan jenazah harus terlihat dari semua tempat orang ditempatkan, dan pelaksanaan akhirnya akan selesai dalam waktu kurang dari 48 jam.

Mengenai salat jenazah pemimpin syahid, ia berkata: Pada pagi hari kedua perpisahan (Minggu) akan dilakukan salat, namun salat bukanlah akhir dari upacara perpisahan dan upacara akan berlanjut hingga pukul 20:00 pada tanggal 4 Juli, dan setelah itu kami akan mempersiapkan upacara pemakaman.

Mengenai jalur pemakaman, Sardar Hassanzadeh menambahkan: Mengingat menjaga keselamatan masyarakat, penggunaan judul "dari" dan "ke" pada jalur tersebut adalah salah dan akan menimbulkan kebingungan masyarakat. Pasalnya, upacara pemakaman hanya dilakukan pada jalur-jalur tersebut di atas dan jalur-jalur yang berbeda tersebut tidak akan berakhir pada suatu titik tertentu dan umum.

Disebutkan, dalam pertemuan ini diresmikan desain dan identitas visual tempat jenazah pemimpin syahid beserta anggota keluarganya yang syahid di masjid Imam Khomeini (RA).