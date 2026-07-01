Amr Moussa: Iran Telah Menunjukkan Perlawanan Cerdas terhadap Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Russia al-Youm, Amr Moussa, Sekretaris Jenderal sebelumnya Liga Arab, menanggapi kritik yang dilontarkan oleh sejumlah pejabat dan tokoh media dari negara-negara Arab di Teluk Persia mengenai sikapnya terhadap Iran.

Dalam wawancaranya dengan podcast "Karari maa Lamis", ia menyatakan bahwa tidak boleh dipahami bahwa semua negara Teluk memiliki sikap yang sama terhadapnya, dan sebagian besar reaksi telah disampaikan di media sosial.

Moussa, dengan merujuk pada kritik dari Abdulrahman al-Rashed dan Anwar Gargash, menyebut kritik tersebut hormat dan mengatakan bahwa ia akan membahas masalah ini dengan mereka dalam pertemuan mendatang.

Sekretaris Jenderal sebelumnya Liga Arab tentang pernyataannya mengenai "perlawanan cerdas" Iran mengatakan bahwa yang ia maksud adalah cara Iran menghadapi Amerika Serikat dan "rezim Zionis" sebagai sekutu Washington, dan inilah tema utama dari ucapannya.

Pada saat yang sama ia menekankan bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara Arab di Teluk Persia dianggapnya sebagai serangan terhadap semua negara Arab, dan ini adalah sikapnya yang selalu konsisten.

Amr Moussa juga, dengan menolak adanya perbedaan pendapat dengan negara-negara Arab Teluk, menegaskan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh merusak hubungan persaudaraan antara negara-negara Arab, dan harus ada ruang untuk mengekspresikan pandangan yang berbeda.