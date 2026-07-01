Konsultasi Qatar dan Amerika Serikat tentang Iran dan Gencatan Senjata Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna, Kementerian Luar Negeri Qatar melaporkan tentang pembicaraan antara Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri negara ini dengan Steve Witkoff dan Jared Kushner mengenai perkembangan kawasan, gencatan senjata di Lebanon, dan jalannya negosiasi.

Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri negara ini, dalam pertemuannya dengan Witkoff dan Kushner, membahas perkembangan terakhir di kawasan dan masalah gencatan senjata di Lebanon.

Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Qatar menekankan kelanjutan upaya mediasi Doha untuk mencapai solusi komprehensif yang akan memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan.

Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengumumkan bahwa Witkoff dan Kushner mengapresiasi peran Doha dalam bekerja sama dengan Pakistan untuk memfasilitasi proses negosiasi dengan Iran, dan menekankan komitmen Washington terhadap jalur diplomatik dan dukungan terhadap upaya untuk mencapai kesepakatan komprehensif.