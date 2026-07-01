Pengungkapan Kerja Sama Perusahaan «Meta» dengan Israel dalam Menghapus Konten Terkait Perang Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, dokumen yang dipublikasikan oleh media Amerika «The Intercept» menunjukkan bahwa pemerintah Israel selama perang dengan Iran telah meminta perusahaan «Meta» untuk menghapus puluhan konten yang dipublikasikan di Facebook dan Instagram, termasuk materi pro-Iran, konten kritis terhadap Israel, dan gambar terkait serangan rudal Iran.

Berdasarkan laporan surat kabar «The Intercept», permintaan rezim Zionis mencakup penghapusan unggahan pro-Iran, materi yang menentang Israel, gambar dan video terkait dampak serangan rudal Iran, serta akun pengguna yang memublikasikan analisis militer.

Dokumen-dokumen ini juga menunjukkan bahwa perusahaan «Meta» telah menyetujui sebagian dari permintaan ini dan menghapus beberapa konten yang dimaksud, meskipun dasar hukum atau kriteria keputusan ini tidak dijelaskan secara transparan dalam semua kasus.

Di bagian lain dari laporan ini disebutkan bahwa salah satu manajer Meta yang sebelumnya bekerja sama dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berperan sebagai perantara antara rezim Zionis dan perusahaan ini untuk menindaklanjuti penghapusan konten dari platform Facebook dan Instagram.

Media Amerika «The Intercept» tidak memublikasikan rincian lebih lanjut tentang jumlah pasti konten yang dihapus atau tanggapan resmi perusahaan Meta terhadap dokumen-dokumen ini.