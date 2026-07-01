Klaim Wall Street Journal tentang peringatan Pasukan Pengawal Revolusi Islam kepada Amerika dan Eropa

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Wall Street Journal dengan mengutip sumber-sumber yang memahami masalah ini mengklaim bahwa Pasukan Pengawal Revolusi Islam melalui mediator Qatar telah menyampaikan pesan peringatan kepada pihak-pihak Barat.

Berdasarkan laporan ini, dalam pesan tersebut ditegaskan bahwa jika jaminan mengenai penerapan kontrol eksklusif Iran atas Selat Hormuz tidak diberikan, dan juga jika Amerika serta negara-negara Barat tidak menghentikan rencana mereka untuk menggunakan jalur selatan selat tersebut, di dekat pantai Oman, Iran akan kembali menutup Selat Hormuz.