Sardar Mohebi: Selat Hormuz adalah wilayah Iran dan tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat

Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Mohebi, juru bicara Pasukan Pengawal Revolusi Islam, menulis di media sosial: "Menyusul klaim pejabat Amerika tentang dibangunnya jalur langsung antara Iran dan Amerika Serikat mengenai Selat Hormuz, dinyatakan bahwa hal ini adalah kebohongan belaka dan sangat ditolak. Hal ini tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi."

Juru bicara Pasukan Pengawal Revolusi menegaskan: Selat Hormuz adalah wilayah Iran dan tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat.