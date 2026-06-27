Perwakilan Lebanon: Israel berupaya memicu perang saudara di Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna, Amin Shari, anggota parlemen Lebanon yang berafiliasi dengan Hizbullah, menegaskan: Sikap partai ini mengenai penolakan terhadap negosiasi langsung dengan rezim Zionis adalah tetap.

Ia menambahkan: Israel berusaha mendapatkan apa yang tidak dapat diperolehnya melalui konflik militer dengan memicu perang di antara rakyat Lebanon. Tel Aviv ingin mendapatkan lebih banyak konsesi dari Lebanon.

Shari menyatakan: Persetujuan Hizbullah terhadap penempatan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani bersyarat pada penarikan penuh rezim Zionis dari wilayah tersebut.

Sebelumnya, Ahmad Qabalan, mufti Ja'fari Lebanon, juga dalam sebuah pernyataan memperingatkan bahwa kesepakatan antara pemerintah negaranya dan rezim Zionis dengan mediasi Amerika Serikat adalah "bencana nasional terburuk" dalam sejarah Lebanon dan tidak memiliki legitimasi apa pun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Lebanon saat ini hanya mewakili dirinya sendiri, bukan rakyat Lebanon.

Qabalan melanjutkan: Bahaya dari masalah ini adalah bahwa kerangka kesepakatan ini secara praktis memberikan semacam perwalian kepada tentara Zionis atas tindakan tentara dan wilayah pendudukan Lebanon, dan secara implisit mengakui kedaulatan Tel Aviv atas wilayah yang telah didudukinya.