Mokhber: Kompas beberapa tetangga masih menunjukkan teman dan musuh secara terbalik

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Agung, menyusul pernyataan tendensius Dewan Kerjasama Teluk Persia, serta melanjutkan pelanggaran berulang terhadap poin pertama kesepakatan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis, menulis di halaman pribadinya: Pernyataan Dewan Kerjasama adalah kesalahan lain dan penyesuaian diri dengan pihak yang mengorbankan keamanan kawasan demi agresinya sendiri. Kompas beberapa tetangga masih menunjukkan teman dan musuh secara terbalik.

Mokhber menambahkan: Kesepakatan, baik dengan Amerika Serikat maupun dengan negara-negara satelit di selatan Teluk Persia, adalah sebuah rantai; jika satu mata rantai putus, seluruh rantai akan meleleh dalam api.