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Presiden AS yang kalah tidak berpegang pada prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata

27 Juni 2026 - 10:18
News ID: 1831992
Source: ABNA
Presiden AS yang kalah tidak berpegang pada prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata

Ibrahim Azizi dalam sebuah pesan menekankan bahwa Presiden AS yang kalah telah menunjukkan bahwa ia tidak berpegang pada prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata.

Menurut laporan kantor berita Abna, Ibrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen, di halaman pribadinya di salah satu media sosial menulis: Amerika Serikat sekali lagi menyerang Iran di tengah-tengah negosiasi.

Azizi menambahkan: Presiden AS yang kalah telah menunjukkan bahwa ia tidak berpegang pada prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata.

Ia menegaskan: Pelanggaran gencatan senjata yang ceroboh ini, seperti biasa, akan mengakibatkan kemunduran dan penyesalan dari pihak mereka.

Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen menekankan: Permainan saling menyalahkan sudah tidak berguna lagi.

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