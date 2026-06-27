Presiden AS yang kalah tidak berpegang pada prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata

Menurut laporan kantor berita Abna, Ibrahim Azizi, ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen, di halaman pribadinya di salah satu media sosial menulis: Amerika Serikat sekali lagi menyerang Iran di tengah-tengah negosiasi.

Azizi menambahkan: Presiden AS yang kalah telah menunjukkan bahwa ia tidak berpegang pada prinsip-prinsip negosiasi atau gencatan senjata.

Ia menegaskan: Pelanggaran gencatan senjata yang ceroboh ini, seperti biasa, akan mengakibatkan kemunduran dan penyesalan dari pihak mereka.

Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen menekankan: Permainan saling menyalahkan sudah tidak berguna lagi.