Rezim Al Khalifa menangkap seorang perempuan Syiah

Rezim Al Khalifa, dalam rangkaian pembatasan sistematis kebebasan berekspresi dan penindasan terhadap para pemikir serta aktivis sipil, menangkap seorang perempuan Syiah.

Menurut laporan kantor berita Ahl al-Bayt (ABNA), otoritas rezim Al Khalifa menahan «Fatima Harun», seorang peneliti sosial, karena memublikasikan pandangan tentang Asyura di Instagram.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain pada hari Kamis mengklaim bahwa penahanannya dilakukan atas tuduhan penyalahgunaan jejaring sosial, dan konten yang dipublikasikannya dianggap mengandung penghinaan publik terhadap salah satu agama.

Sebaliknya, Dewan Urusan Tahanan Bahrain mengutuk penahanan ini dan menganggapnya sebagai mata rantai lain dari proses pembatasan sistematis kebebasan berekspresi dan penindasan terhadap para pemikir serta aktivis sipil di negara tersebut.

Lembaga ini dalam pernyataannya menyatakan bahwa tuduhan yang diajukan terhadap Fatima Harun adalah tuduhan umum dan tidak jelas, yang telah berulang kali digunakan untuk penuntutan yudisial terhadap para kritikus dan kriminalisasi kebebasan berekspresi.

Menurut dewan ini, tindakan peneliti tersebut tidak lebih dari penggunaan hak alaminya untuk menyampaikan pendapat.

Dewan Urusan Tahanan Bahrain juga menekankan bahwa penangkapan seorang tokoh akademis dan sosial yang dikenal hanya karena memublikasikan pendapat di dunia maya, menunjukkan peningkatan tekanan terhadap elit dan intelektual serta upaya untuk membatasi ruang maya dan memperketat kontrol keamanan atas kebebasan berekspresi — sebuah tindakan yang menurut lembaga ini, bertentangan dengan komitmen dan standar internasional hak asasi manusia.