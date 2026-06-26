Ketakutan Menteri Perang rezim Zionis terhadap pesan ancaman Sardar Qaani

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Menteri Perang rezim Zionis, yang tampaknya terganggu dan khawatir dengan pesan ancaman Sardar Ismail Qaani, komandan Pasukan Quds IRGC, menulis di jejaring sosial X dalam bahasa Persia: Qaani, komandan Pasukan Quds Iran, baru-baru ini melontarkan ancaman berulang kali terhadap Israel.

"Israel Katz" melanjutkan pernyataan berlebihannya dengan mengklaim: bagaimanapun, jika Iran menyerang Israel, itu akan menjadi kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya.

Ia juga mengklaim: baik Hormuz tidak akan membantu mereka, maupun serangan terhadap warga sipil – tidak ada yang akan menghentikan kami, dan pasukan kami siap untuk menyelesaikan tugas.

Sardar Ismail Qaani dalam pesan yang dipublikasikan di halaman pribadinya memperingatkan para Zionis: hendaknya para Zionis tahu; mereka yang telah berdiri dan berperang melawan kalian, wahai para Yazidi, dengan semangat Asyura dan keimanan Husain, memiliki keyakinan abadi yang sama dalam jiwa mereka bahwa: setiap hari adalah Asyura, dan setiap bumi adalah Karbala.

Sardar Qaani menyatakan: kalian para Zionis harus meninggalkan seluruh Lebanon, karena negeri ini adalah medan keteguhan dan perlawanan, bukan tempat bermain bagi para penjajah.

Ia menambahkan: jika para Zionis tidak mundur dengan kemauan mereka sendiri hari ini, besok mereka akan terpaksa melarikan diri dengan kehinaan dan kekalahan.

Ia berkata: jangan lupakan tahun 2000 M dan wasiat sejarah syahid Sayyed Hassan Nasrallah di Bint Jbeil; janji itu masih hidup, dan tidak ada keraguan bahwa adegan yang sama akan terulang kembali.