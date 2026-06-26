Stabilitas negara-negara Arab di tepi Teluk Persia berkat pengelolaan Iran atas Selat Hormuz.

Menurut laporan kantor berita Ahl al-Bayt (ABNA), Ali Akbar Velayati mempublikasikan pesan di media sosial mengenai pernyataan bersama AS dan Dewan Kerja Sama Teluk, dan menulis:

Stabilitas saat ini negara-negara Arab di tepi Teluk Persia berkat pengelolaan Iran yang berabad-abad atas jalur nadi Selat Hormuz. Barat tidak membawa apa pun bagi kawasan ini kecuali kebiadaban dan penjarahan.

"Penghuni pinggiran dan anak-anak politik yang belum dewasa di kawasan" ini janganlah terbuai dengan pernyataan pesanan, dan ketahuilah: keberadaan kalian adalah memungut remah-remah dari meja ini.

Dalam penataan ulang persamaan-persamaan besar, para pemain kecil pinggiran tidak memiliki tempat di meja; mereka akan tersingkir, dan kelangsungan hidup strategis mereka bergantung pada batas toleransi Teheran.