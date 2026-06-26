Lintas aman di Selat Hormuz tidak dijamin tanpa mempertimbangkan kepentingan Iran.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan hukum dan internasional, mempublikasikan pesan di salah satu jejaring sosial dan menulis: lintas aman di Selat Hormuz tidak dijamin dengan pengaturan yang tidak jelas, jalur paralel, atau pengambilan keputusan di luar pertimbangan Iran sebagai negara pantai.

Ia menyatakan bahwa setiap kerangka kerja yang sah harus didasarkan pada koordinasi dengan Iran dan ketentuan ayat 5 dari nota kesepahaman Islamabad; jika tidak, hasilnya adalah penangguhan jalur paralel yang telah ditetapkan.