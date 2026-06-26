Tokoh Media Konservatif Amerika: Bertahun-tahun Saya Keliru Tentang Islam

Menurut laporan kantor berita internasional Ahl al-Bayt (ABNA), «Tucker Carlson», komentator politik konservatif Amerika, mengakui bahwa sikap-sikap sebelumnya tentang Islam dan umat Islam adalah keliru. Ini merupakan perubahan baru dalam perjalanan intelektual dan politiknya yang terjadi setelah ia menjauh dari Presiden AS «Donald Trump» dan meningkatnya kritiknya terhadap rezim Zionis. Majalah Newsweek dalam laporannya menyoroti masalah ini.

Carlson dalam wawancara dengan Sky News mengatakan: «Selama bertahun-tahun saya mengulangi di acara-acara televisi saya bahwa masalahnya adalah Islam, masalahnya adalah umat Islam, mereka semua ingin membunuh kita.» Ia menambahkan: «Saya histeris dan saya percaya itu. Sekarang saya tahu itu tidak benar, dan tidak satu pun dari pernyataan itu yang akurat, tetapi pada saat itu saya memercayainya.»

Perubahan sikap ini tidak hanya terbatas pada Islam, pandangannya tentang rezim Zionis juga telah berubah. Carlson mengatakan tentang rezim ini: «Israel yang saya kunjungi beberapa dekade lalu tidak mirip dengan Israel hari ini. Israel telah benar-benar berubah, dan saya menyesal karenanya.»