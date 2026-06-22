Perkembangan Terbaru Perundingan; Dialog Empat Pihak Masih Ditangguhkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – perkembangan terbaru dari perundingan di Swiss menunjukkan bahwa dialog empat pihak masih dalam status penangguhan.

Perundingan Iran dan Amerika Serikat dalam format empat pihak, yang dimulai kemarin sekitar pukul 15.00, ditangguhkan setelah berlangsung sekitar satu setengah jam. Penangguhan tersebut awalnya dimaksudkan sebagai jeda selama setengah jam untuk konsultasi antar delegasi.

Namun, akibat pernyataan Donald Trump yang dinilai mengancam dan menghina, delegasi Iran menolak kembali ke meja perundingan dalam format empat pihak.

Meskipun demikian, upaya Qatar dan Pakistan tetap berlanjut. Pertukaran pesan dilakukan melalui para mediator. Hingga saat ini, upaya mediasi masih terus berjalan, tetapi belum mencapai hasil final.

Dalam pertemuan empat pihak tersebut, delegasi Iran secara tegas memprotes pelanggaran komitmen, khususnya Pasal 1 Nota Kesepahaman.

Menurut laporan terbaru, delegasi Iran juga menuntut percepatan pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat terkait pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan serta penerbitan pengecualian atau izin yang diperlukan untuk ekspor minyak Iran.

Terkait isu nuklir, delegasi Iran menegaskan bahwa dimulainya perundingan mengenai masalah nuklir bergantung pada pelaksanaan komitmen Amerika Serikat berdasarkan Pasal 1, 4, 10, dan 11 Nota Kesepahaman.

Dalam pernyataan terbaru para mediator, beberapa jam lalu Menteri Luar Negeri Pakistan mengatakan: “Amerika Serikat dan Iran telah sampai pada kesimpulan bahwa diplomasi adalah jalan penyelesaian, dan kedua pihak telah mencapai tahap ‘keberhasilan’. Menurut saya, persoalan cadangan uranium Iran dapat diselesaikan melalui salah satu dari tiga kelompok teknis: satu berkaitan dengan isu nuklir, yang lain berkaitan dengan sanksi, dan yang ketiga dengan isu-isu regional.”