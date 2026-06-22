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Berlin: Trump yang Bertanggung Jawab atas Penutupan Selat Hormuz

22 Juni 2026 - 12:41
News ID: 1830395
Source: ABNA
Berlin: Trump yang Bertanggung Jawab atas Penutupan Selat Hormuz

Menteri Pertahanan Jerman dalam sebuah wawancara menuding Donald Trump sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita DPA, Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman, hari ini Minggu dalam wawancara dengan jaringan televisi ARD menyatakan: Pembukaan Selat Hormuz, atau lebih tepatnya lintasan aman melaluinya, adalah untuk kepentingan Eropa, untuk kepentingan pasokan energi dan perbaikan ekonomi kita.

Menteri Pertahanan Jerman menambahkan dalam hal ini bahwa setiap kesepakatan untuk membuka kembali selat ini memerlukan dukungan Iran dan Oman.

Ia menambahkan dalam hal ini bahwa Trump bertanggung jawab atas penyumbatan Selat Hormuz.

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