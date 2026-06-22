Berlin: Trump yang Bertanggung Jawab atas Penutupan Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita DPA, Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman, hari ini Minggu dalam wawancara dengan jaringan televisi ARD menyatakan: Pembukaan Selat Hormuz, atau lebih tepatnya lintasan aman melaluinya, adalah untuk kepentingan Eropa, untuk kepentingan pasokan energi dan perbaikan ekonomi kita.

Menteri Pertahanan Jerman menambahkan dalam hal ini bahwa setiap kesepakatan untuk membuka kembali selat ini memerlukan dukungan Iran dan Oman.

Ia menambahkan dalam hal ini bahwa Trump bertanggung jawab atas penyumbatan Selat Hormuz.