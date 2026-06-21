Meloni kepada Trump: Menjadi teman Anda jelas tidak membantu popularitas saya

Menurut laporan kantor berita Abna, Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia, bereaksi terhadap pernyataan Presiden AS yang mengejek dirinya dan menyatakan bahwa persahabatan dengan Donald Trump «jelas» tidak berkontribusi pada popularitasnya di Italia.

Setelah Presiden AS mempertanyakan popularitas politiknya, Meloni dalam pernyataannya di Instagram mengatakan bahwa «serangan (verbal) yang terus-menerus dan tidak beralasan» dari Trump «tidak masuk akal.»

Perdana Menteri Italia mengatakan: «Mengenai popularitas saya, menjadi teman Anda jelas tidak membantu, dan itu tidak tergantung pada hubungan saya dengan Anda. Popularitas saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya sarankan Anda fokus pada popularitas Anda sendiri.»

Ia kemudian menambahkan bahwa Roma mengambil keputusannya berdasarkan kepentingan nasional Italia.

Hal ini terjadi setelah pada hari Sabtu, Trump mengatakan bahwa Meloni, dengan mencegah AS menggunakan pangkalan udara Italia untuk agresi militer Amerika terhadap Iran, telah menciptakan «masalah logistik besar.»

Dalam beberapa hari terakhir, Trump, menghina Giorgia Meloni, mengatakan: «Dia memohon padaku untuk berfoto dengannya! Dia sangat ingin berfoto denganku. Saya sama sekali tidak mau melakukannya, tapi saya kasihan padanya!»