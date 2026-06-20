Muharram di Zainabiye Istanbul; Air mata atas penderitaan Ahlulbait dan seruan persatuan umat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekumpulan jamaah yang berkumpul di masjid dan pusat kebudayaan Zainabiyah, mendengarkan kata-kata Hujjatul-Islam wal-Muslimin Syekh Salahuddin Ozgunduz, penulis dan penulis skenario Ahmed Turgut, dan Dr. Mohammad Amin Koch dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Republik Azerbaijan.

Dalam sambutannya pada pertemuan ini, Ahmad Turgut mengatakan: Tidak mungkin seseorang yang tenggelam di Laut Kausar tidak melihat Marjan. “Aku di sini,” teriak Marjan dengan warna merah menyala. Warna merah yang melambangkan kesyahidan ini merupakan ringkasan dan refleksi Karbala karya Imam Husain as.

Namun Imam Hasan as yang bagaikan mutiara, selalu berada di dalam tiram dan berada di kedalaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, selalu lebih sulit bagi umat Nabi Muhammad saw untuk mendekati keindahan Husaini dan memahaminya.

Namun, kita tahu bahwa jika kita setia kepada Imam Husain as dan dapat menunjukkan kesetiaan kita di sampingnya, Insya Allah kesuksesan ini akan berlanjut dengan Imam Hasan as dan akan dihubungkan dengan Sayidah Zainab Kubra as.

Setelahnya, Dr. Mohammad Amin Koch dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Republik Azerbaijan menyatakan: Saat ini umat manusia membutuhkan belas kasihan dan orang-orang beriman membutuhkan persatuan. Arah jalan ini adalah cinta, kasih sayang, keadilan dan berkah dari Ahlulbait as; Ahlulbait yang terdiri dari Imam Hasan, Imam Hussain, Imam Ali, Sayidah Fatimah sa dan Nabi Muhammad Mustafa(saw. Perwujudan tujuan ini hanya mungkin melalui jalan ini dan tidak ada jalan lain.

Belakangan, Hojjatul Islam wal Muslimin Syekh Salahuddin Ozgundouz dalam sabdanya mengatakan: Umat Islam adalah saudara dan tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Tanah ini adalah tanah kami, bukan milik Yazidi. Anda berkata: “Mayoritas mendukung kami”; Tapi ini bohong. siapa kamu Tidak ada orang sepertimu di negara ini. Apakah ada orang yang bernama "Yazid" di negeri ini? Mungkin ada yang bernama “Muawiya”, tapi tidak ada satupun yang bernama “Yazid”.

Nama-nama yang paling banyak dikaitkan dengan Rasulullah saw dan Ahlulbait-nya, baik di kalangan pria maupun wanita, dapat dilihat di negeri ini. Kami berada di garis Hazrat Muhammad (saw); Di antara orang-orang yang bersamanya di Badr, Uhud, Khandaq, Safin, Nahrwan dan Karbala.

Seluruh bangsa ini; Baik Hanafi, Syafi'i maupun Alavi berada dalam satu barisan. Tak satu pun dari kalian ada di sini. Kembalilah ke tempat Anda dijual, dibesarkan, dan dilatih. Ini bukan tanahmu; Ini adalah tanah kami.

Usai pidato, para pecinta Ahlulbait as menitikkan air mata duka dengan pidato Ahlulbait as.