Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Pusat Informasi Palestina, Cooper menulis di akun pribadinya: «Membakar seluruh Lebanon adalah pernyataan mengerikan dan menjijikkan dari seorang menteri (rezim) Israel yang telah dengan tepat dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris.»

Perlu dicatat bahwa setelah tewasnya empat tentara Zionis dalam operasi Hizbullah dan juga tekanan kepada Tel Aviv untuk menghentikan serangan di Lebanon, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Dalam Negeri rezim, Smotrich, Menteri Keuangan, dan beberapa pejabat Zionis menuntut penghancuran total Lebanon dan pembakaran negara tersebut.

Ben-Gvir sebelumnya pernah menyerang aktivis «Armada Ketahanan Global» untuk memecah blokade Gaza, menghina mereka, dan bahkan memerintahkan penyerangan terhadap mereka, yang menyebabkan namanya masuk dalam daftar hitam sanksi beberapa negara Eropa.