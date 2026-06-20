Protes Rakyat Albania terhadap Proyek Keluarga Trump Memasuki Hari ke-20

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, untuk hari ke-20 berturut-turut, ribuan warga Albania turun ke jalan untuk menunjukkan kemarahan dan protes mereka terhadap proyek rekreasi yang terkait dengan keluarga Trump.

Berdasarkan laporan ini, ribuan warga Albania berkumpul kemarin di Tirana, ibu kota negara tersebut, dan meneriakkan slogan «Albania tidak untuk dijual».

Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri negara tersebut. Dikatakan bahwa sebagai akibat dari protes ini, proses pembangunan di beberapa bagian telah ditangguhkan.

Perlu dicatat bahwa rencana ini mencakup pembangunan kompleks hotel dan fasilitas wisata di pulau tak berpenghuni «Sazan» serta kawasan «Zafirnyok» dan «Vjosa-Narta» di Albania selatan; kawasan yang sebagiannya berada di dalam zona pesisir dan kawasan lindung.

Ivanka Trump dan Jared Kushner sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka berniat membangun pulau pribadi seluas 1400 hektar di tengah Laut Mediterania.

Putri Trump menyatakan bahwa proyek besar ini akan dikerjakan dengan kerja sama arsitek internasional.

Dalam proyek ini, pulau Sazan yang sebelumnya merupakan situs militer di lepas pantai Albania akan diubah menjadi pulau pribadi keluarga Trump, dan perusahaan investasi Kushner akan melaksanakan proyek ini.