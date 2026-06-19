Tiongkok: Kami menyambut baik kesepahaman antara Iran dan AS / Peringatan kepada Israel: Berpihaklah pada perdamaian dan stabilitas regional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Asia Barat dan kawasan Teluk Persia dan menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran.

Menekankan hubungan strategis antara Tiongkok dan Iran, ia mengatakan: Tiongkok dan Iran adalah mitra strategis komprehensif. Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Iran untuk mengkonsolidasi dan memperdalam kepercayaan politik bersama, memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, dan terus memajukan kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok kemudian menyoroti kekhawatiran komunitas internasional tentang implementasi fase pertama nota kesepahaman dan negosiasi yang akan datang antara kedua pihak, dan mengeluarkan peringatan yang jelas kepada Tel Aviv, dengan menyatakan: Pada saat kritis ini, semua pihak terkait, termasuk Israel, harus menyelaraskan diri dengan tujuan keseluruhan perdamaian dan stabilitas regional, dan alih-alih mengambil tindakan balasan, mengambil langkah-langkah konkret yang bermanfaat dan kondusif bagi implementasi fase pertama nota kesepahaman dan kemajuan fase kedua negosiasi.

Lin Jian menyimpulkan dengan menekankan bahwa Tiongkok siap untuk terus memainkan perannya dan, bersama dengan komunitas internasional, melakukan upaya tanpa henti untuk mencapai perdamaian dan stabilitas abadi di Asia Barat sesegera mungkin.

Perlu dicatat bahwa peringatan Tiongkok ini dikeluarkan pada saat para pejabat Israel, yang sangat menentang perjanjian apa pun dengan Iran, berupaya untuk menyabotase implementasi perjanjian tersebut dengan menyerang Lebanon, bertentangan dengan ketentuan perjanjian.