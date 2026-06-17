Israel Menyatakan Tidak Tahu Detail Kesepakatan Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip situs web surat kabar Al-Quds Al-Arabi, di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer mengenai kesepakatan yang akan ditandatangani pada hari Jumat mendatang antara Teheran dan Washington di Swiss, saluran 12 televisi Israel melaporkan bahwa Israel telah meminta rincian kesepakatan kepada Washington, tetapi permintaannya ditolak.

Menurut klaim saluran ini, ini berarti bahwa Tel Aviv meskipun tanggal penandatanganan semakin dekat, tidak mengetahui versi lengkap dan final dari nota kesepahaman ini.

Saluran tersebut mencatat bahwa Presiden AS Donald Trump telah berkomitmen untuk membaca dokumen ini «kata demi kata», tanpa merinci kapan rinciannya akan dipublikasikan.

Sementara beberapa media berspekulasi tentang ketentuan-ketentuan kesepakatan ini, pemerintah AS sejauh ini belum membuat pernyataan resmi apa pun tentang rincian kesepakatan ini.