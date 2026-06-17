Clinton: Kesepahaman dengan Iran adalah Tembakan Penghabisan bagi Netanyahu

Menurut laporan kantor berita Abna, «Hillary Clinton», mantan Menteri Luar Negeri AS, mengatakan: Netanyahu percaya bahwa perang adalah temannya, karena posisi politiknya diserang dari berbagai arah.

Ia menambahkan: Netanyahu ingin dengan memprovokasi perang, mengendalikan lawan-lawan internalnya, dan saya percaya bahwa kesepahaman dengan Iran adalah tembakan penghabisan yang akan menyiapkan jalan bagi pengunduran dirinya di masa depan.

Clinton selanjutnya dengan merujuk pada pertemuannya dengan Netanyahu pada tahun 2009 mengatakan: Topik pertemuan kami adalah bagaimana kami dapat menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan bagaimana kami dapat sepenuhnya mengusir Iran dari medan perang.