China: Hukum Rimba Kembali Terlihat

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, menekankan bahwa gencatan senjata di Timur Tengah diperlukan untuk menyiapkan landasan menuju pembangunan infrastruktur keamanan yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Ia menambahkan bahwa hukum rimba kembali terlihat karena Piagam PBB tidak dihormati.

Wang Yi menyatakan bahwa suara negara-negara Global South harus didengar di PBB.

Ia menegaskan bahwa penting untuk memperkuat kapasitas operasional Dewan Keamanan PBB.