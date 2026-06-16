Sumber-sumber Arab: Posisi Iran sebagai kekuatan regional semakin kokoh

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Masirah, kantor berita Reuters dalam sebuah laporan menulis bahwa perang tersebut menunjukkan keterbatasan kekuatan AS dan tingkat ketahanan Iran.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa negara-negara Arab di kawasan Teluk ditinggalkan sendirian dalam menghadapi dampak perang melawan Iran.

Al-Masirah juga melaporkan mengutip sumber-sumber Teluk bahwa kesepakatan antara Iran dan AS secara praktis telah memulai proses pembentukan kembali pemikiran strategis negara-negara Teluk, yang pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan terhadap dukungan AS.

Mereka menyatakan bahwa kesepakatan tersebut memperkokoh posisi Iran sebagai kekuatan regional permanen dan mempercepat jalur menuju kesepakatan daripada konfrontasi.