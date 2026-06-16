Hizbullah: Lebanon Tidak Akan Pernah Menjadi Israel; Pembebasan Adalah Hal yang Tidak Berubah

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Manar, Ihab Hamada, anggota fraksi "Kesetiaan kepada Perlawanan" di parlemen Lebanon, menekankan bahwa pembebasan penuh tanah Lebanon yang diduduki oleh rezim Zionis hingga inci terakhir adalah persamaan yang teguh dan tidak berubah.

Hamada dalam pernyataannya dengan menekankan bahwa Lebanon tidak akan pernah menjadi Israel, mengatakan bahwa Lebanon telah memasuki fase baru dan telah melewati fase bahaya bagi eksistensinya serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kekuatannya dan melemahkannya.

Anggota senior Hizbullah Lebanon ini memuji kesepahaman yang dicapai antara Republik Islam Iran dan AS dan menyatakan bahwa musuh Zionis, sebagai pihak yang pertama kalah dalam kesepahaman ini, mencoba beberapa jam sebelum pengumuman kesepahaman untuk mempengaruhinya dengan menargetkan pinggiran selatan Beirut dan menggagalkannya, tetapi hasilnya berjalan berlawanan dengan pandangan Tel Aviv, dan perhitungan politik serta keamanannya gagal.