Mantan Perdana Menteri Lebanon: Kesepakatan Iran dan AS Mengukuhkan Kemenangan Teheran

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip jaringan Al-Mayadeen, mantan Presiden Lebanon Émile Lahoud menyatakan bahwa kesepakatan Iran dan AS berarti pengukuhan kemenangan Teheran dan dapat membuka jalan bagi penyelesaian krisis-krisis Lebanon.

Joseph Aoun, Presiden Lebanon, juga dalam menanggapi pencapaian nota kesepahaman antara Iran dan AS, mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya untuk memasukkan Lebanon dalam upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengakhiri ketegangan dan menghentikan operasi militer di berbagai front.

Ia mengatakan bahwa ia telah mengikuti dengan cermat dan teliti pengumuman kesepakatan yang dicapai AS dan Iran, yang di dalamnya ditekankan penghentian aktivitas militer dan ketegangan di kawasan, termasuk Lebanon.

Dalam konteks ini, Aoun mengapresiasi penghormatan terhadap kedudukan dan karakteristik khusus Lebanon yang tercantum dalam nota kesepahaman ini, serta pernyataan bahwa stabilitas dan keamanan Lebanon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya serius untuk memperkuat stabilitas di kawasan.