Jenderal Qaani: Front Perlawanan Bertahan Melawan Musuh dalam Kondisi Tersulit

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Jenderal Ismail Qaani pada Selasa malam menyatakan: Masalah perlawanan di kawasan ini, atas karunia Tuhan, berakar pada awal Revolusi Islam; sejak saat Imam Khomeini (semoga damai besertanya) mengeluarkan perintah untuk membentuk inti-inti perlawanan di seluruh dunia. Setelah beliau, Imam syahid kami melanjutkan jalur ini dengan teguh, dan inti-inti ini secara bertahap berubah menjadi gerakan-gerakan perlawanan. Gerakan-gerakan ini saling terhubung dan membentuk "poros perlawanan" – sebuah hal yang sejak saat itu hingga kini sangat meresahkan AS, imperialisme global, dan rezim Zionis.

Komandan Pasukan Quds menambahkan: Hari ini AS sangat mengetahui – dan rezim Zionis bahkan lebih memahaminya – bahwa gerakan yang dalam kondisi tersulit berdiri melawan mereka dan berjuang serta tidak meninggalkan medan perang, adalah "perlawanan" itu sendiri. Periode ini sendiri membuktikan kebenaran ini; dari "Badai Al-Aqsa" hingga hari ini, tekanan apa pun yang mereka berikan, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka melakukan kehancuran terbesar dan kejahatan paling mengerikan di Palestina dan Lebanon tercinta, tetapi Anda tidak melihat satu pun kelompok dari gerakan perlawanan yang meninggalkan medan. Keteguhan ini sangat menakuti musuh.

Jenderal Qaani melanjutkan: Mereka memiliki rencana terhadap perlawanan dan mengira perang ini adalah kesempatan untuk bertempur melawan perlawanan, tetapi mereka tidak tahu bahwa sejak lama sebelumnya, ketika saudara-saudara perlawanan kami merasakan bahaya, ketika mereka berkumpul, bahkan tanpa kehadiran kami, mereka semua yakin dan berkata: "Dalam pertempuran melawan AS, kami harus menjadi yang terdepan dan tidak membiarkan Republik Islam mengalami masalah." Itu adalah keputusan mereka sendiri, tanpa ada seorang pun yang meminta sepatah kata pun dari mereka.

Ia menyebut komponen-komponen front perlawanan sebagai garda terdepan perjuangan dalam perang yang dipaksakan dan mengatakan: Secara adil, seluruh poros perlawanan dalam perang terbaru bersinar dengan kuat.